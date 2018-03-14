الوطنية للانتخابات: بدء فترة الصمت في الداخل والخارج

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنّ الصمت الانتخابي بدأ اليوم ويستمر حتى الغد، قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، التي تنطلق الجمعة وتنتهي الأحد المقبل.

وأضاف الشريف، أنّ الصمت الانتخابي يتم تطبيقه بالنسبة للمصريين في الخارج والداخل أيضا لمدة يومين، موضحا أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستبدأ مباشرة الدعاية الانتخابية داخل مصر مرة أخرى عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج، وتستمر الدعاية حتى قبل موعد اقتراع المصريين في الداخل بيومين، وهما يومي السبت والأحد 24 و25 مارس الحالي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ نيوزيلندا أول دولة يبدأ فيها تصويت المصريين في الخارج، في العاشرة مساء الغد، نظرًا لفرق التوقيت بين مصر ونيوزيلندا الذي تجاوز 9 ساعات تقريبًا، بينما ستكون آخر لجنة يبدأ فيها التصويت، هي ولايات الساحل الغربي الامريكي، وآخر لجنة تصويت تغلق أبوابها أمام الناخبين بولاية "لوس أنجلوس" بأمريكا، حيث سينتهي التصويت فيها فجر الإثنين المقبل.

وأكد الشريف، أنّ اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج، والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ستبدأ عملها مساء الغد.