"التعليم" تمنح إجازة لطلاب المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية

أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح إجازة في الأيام المخصصة للانتخابات للطلاب في المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية من 26 - 28 مارس الجاري، حرصًا على ما فيه صالح الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باحتساب الأيام المخصصة لعقد الانتخابات الرئاسية، إجازة فقط للطلاب بالمدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، وتستمر الدراسة في باقي المدارس على مستوى الجمهورية بصورة طبيعية ومنتظمة، على أن تقوم كل مديرية تعليمية، حسب ظروفها، باتخاذ كل الإجراءات المناسبة، لتعويض طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية عن أيام الإجازة الممنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات.