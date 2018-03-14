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الوطن

جامعة أسيوط تهدي محلب درعا تقديرا لجهوده في خدمة الوطن

منذ 41 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
جامعة أسيوط تهدي محلب درعا تقديرا لجهوده في خدمة الوطن

جامعة أسيوط تهدى محلب درع الجامعة تقديراً لجهوده فى خدمة الوطن  

كرم الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق بإهدائه درع الجامعة تقديراً وعرفاناً لعمله الدؤوب وجهوده المخلصة في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب للجامعة للمشاركة في مؤتمر موسع حول "المشروعات القومية والاستراتيجية في مصر" والمنعقد في رحاب الجامعة بحضور المستشار أمير سيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وغيرهم.

وأعرب الدكتور جعيص عن فخر الجامعة بزيارة المهندس إبراهيم محلب لما يحظى به من حب واحترام من جموع الشعب المصري والذي يقدم المثل والنموذج للعمل المخلص الدوؤب والذي مكنه من المساهمة في إنجاز العديد من المشروعات القومية الهامة سواء خلال فترة رئاسته للوزراء أو من خلال منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

  

 

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