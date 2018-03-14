"فيسبوك" يخسر 1.2 مليار دولار بسبب "الأخبار الكاذبة"

خسر مؤسس "فيسبوك" أكثر من مليار دولار أمس، بالتزامن مع إعلان أحد قدامى المستثمرين عن عدم تصديقه لمبادرة رئيس الشركة لمحاربة الأخبار الزائفة.

وقال "روجر مكنامي" رجل أعمال أمريكي في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكي، أمس الثلاثاء، إنه لا يثق في صدق ما صرح به "مارك زوكربيرج" العام الماضي، بشأن محاربة الأخبار الزائفة.

وأضاف مكنامي، أن "فيسبوك" الآن ترتكب سوء تصرف، "أنا كمستثمر أشعر بالرعب".

وفي سبتمبر الماضي، أعلن مؤسس الشركة الأمريكية أن سيقدم معلومات خاصة بإعلانات مرتبطة بجهات روسية ومتعلقة بالانتخابات الأمريكية إلى الكونجرس.

وفي ختام تعاملات أمس هبط سهم "فيسبوك" بنحو 1.6% إلى 181.9 دولار، وفقد نحو 1.22 مليار دولار.

وتابع مكنامي: أن تقاعس "فيسبوك" لن يضر فقط علامتها التجارية لكن علاقتها بوطنها الأم، "بخاصة إذا استمرت في استجواب الأسواق مثل الصين، حيث توجد رقابة حكومية صارمة على تدفق الأخبار".

وفي العام الجاري أعلن مؤسس "فيسبوك" أن المحتوى الإخباري سيشكل قريبا نحو 4% فقط مما يظهر على صفحات تغذية الأخبار أو "نيوز فيد" مقابل 5% قبل ذلك، كمحاولة من الشركة للتغلب على مشكلة انتشار ما يسمى بالأخبار الكاذبة ونشر الأكاذيب على الشبكة الاجتماعية.