لافروف: ننظر بإيجابية للإسراع في تسليم تركيا منظومة "إس 400"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الجانب التركي طلب من روسيا الإسراع في تسليم منظومة الدفاعات الجوية "إس 400"، وأن بلاده تنظر بإيجابية إلى هذا الطلب، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في موسكو، على هامش اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التركية الروسية.

وأوضح لافروف أنه ناقش مع نظيره التركي المواد الرئيسية في جدول أعمال قمة سوتشي التي ستعقد مطلع أبريلالمقبل.

وذكر لافروف أن حجم التجارة بين المؤسسات والمنظمات الاقتصادية بين البلدين، سجلت زيادة بنسبة 37 % العام الماضي.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على رفع الحظر المتبادل على المنتجات الزراعية والعمل على إزالة العقبات البيروقراطية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن عدد المواطنين الروس الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي وصل إلى 4.6 مليون مواطن.

ولفت لافروف إلى أن الجانبين ناقشا أبرز الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل نظام التأشيرات مع تركيا، من بينها إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.

ونوه لافروف إلى أنه تناول مع نظيره التركي أبرز القضايا الإقليمية لاسيما تلك المتعلقة بسوريا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن القرارات التي اتخذها قادة الدول الثلاث في قمة سوتشي الأخيرة، تشكل أساس المفاوضات بشأن تسوية الأزمة السورية.

كما أوضح لافروف أن العمل المنسق بين البلدين في المحافل الدولية سيساهم في تعزيز الدور الإيجابي للمجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي التركي الروسي.