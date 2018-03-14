البحرية المغربية تعترض 3 قوارب على متنها 23 مهاجرا إفريقيا

قال مسؤول بمحافظة طنجة أقصى شمالي المغرب، إن القوات البحرية بالمملكة اعترضت اليوم الأربعاء 3 قوارب كانت تقل 23 من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، لدى محاولتهم عبور مضيق جبل طارق.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر إن اعتراض القوارب الثلاثة جرى على بعد مسافة (لم يحددها) من الساحل المغربي، وذلك خلال محاولة المهاجرين غير الشرعيين الوصول إلى السواحل الإسبانية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن التدخل جرى بناء على معلومات تفيد بوجود محاولة للهجرة غير القانونية.

وأشار أنه تم نقل المهاجرين إلى ميناء طنجة، حيث وضعوا رهن تصرف السلطات المختصة، مبينا أنه تم مصادرة القوارب الثلاثة ومعدات إبحار أخرى.

كما أكد فتح تحقيق لتحديد ملابسات تنظيم هذه المحاولة التي تندرج في إطار الهجرة غير الشرعية.