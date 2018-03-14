تسجيل الدخول

الوطن

"ثقافة القلوبية" تنظم ندوة عن الجيش المصري ودوره في حماية الوطن

منذ 33 دقيقة
كتب: شيماء عادل
"ثقافة القلوبية" تنظم ندوة عن الجيش المصري ودوره في حماية الوطن

جانب من الندوات التثقيفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة ومناقشة كتاب، أمس، بمكتبة الطفل والشباب في كفر طلحة وبيت ثقافة القلج التابعين لفرع ثقافة القليوبية.

وفي كفر طلحة، عقدت مكتبة الطفل والشباب محاضرة بعنوان "الجيش المصري العظيم ودوره في حماية الوطن" بمدرسة الشهيد سمير فتيح الابتدائية، ألقاها أحمد محمد عالية، تناول خلالها دور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي، وبطولاته في حرب أكتوبر، وموقفه من ثورة يناير.

كما أقام بيت ثقافة القلج مناقشة لكتاب "غذاء صحي حياة سعيدة"، والذي يتناول أهمية اختيار الغذاء الصحي الذي يمدنا بالطاقة والحيوية.

أخبار متعلقة

"ثقافة القليوبية" تنظم ورش عمل عن هدايا عيد الأم

"ثقافة القليوبية" تنظم ورش عمل عن هدايا عيد الأم
"رائدات الأدب النسائي في مصر" ندوة بـ"ثقافة القليوبية"

"رائدات الأدب النسائي في مصر" ندوة بـ"ثقافة القليوبية"
عروض كورال وأمسيات شعرية وغناء شعبي بـ"ثقافة القليوبية"

عروض كورال وأمسيات شعرية وغناء شعبي بـ"ثقافة القليوبية"
"ثقافة القليوبية" تنظم ورش فنية ومحاضرات وجلسات حكي للتلاميذ

"ثقافة القليوبية" تنظم ورش فنية ومحاضرات وجلسات حكي للتلاميذ
"تنورة أطفال" و"ديوان المحروسة" بقصر ثقافة القليوبية

"تنورة أطفال" و"ديوان المحروسة" بقصر ثقافة القليوبية
محاضرات وأمسية شعرية وعروض فنية بـ"ثقافة القليوبية"

محاضرات وأمسية شعرية وعروض فنية بـ"ثقافة القليوبية"
"ثقافة القليوبية" تنظم أنشطة فنية لتلاميذ المدارس

"ثقافة القليوبية" تنظم أنشطة فنية لتلاميذ المدارس
أنشطة فنية وثقافية مختلفة بـ"ثقافة القليوبية"

أنشطة فنية وثقافية مختلفة بـ"ثقافة القليوبية"
"الحاسب الآلي واللحوم الصالحة" بـ"قصر ثقافة القليوبية" اليوم

"الحاسب الآلي واللحوم الصالحة" بـ"قصر ثقافة القليوبية" اليوم
"الكاريكاتير" و"الوحدة الوطنية" بأنشطة ثقافة القليوبية

"الكاريكاتير" و"الوحدة الوطنية" بأنشطة ثقافة القليوبية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"أمن الدولة" تستكمل التحقيقات مع "أبوالفتوح" الإثنين المقبل

"أمن الدولة" تستكمل التحقيقات مع "أبوالفتوح" الإثنين المقبل

نائبة: "الجنود في الميدان والشعب في اللجان" شعارنا بانتخابات الرئاسة

نائبة: "الجنود في الميدان والشعب في اللجان" شعارنا بانتخابات الرئاسة

تعيين حسام عواد رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة

تعيين حسام عواد رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة

محافظ الوادي الجديد يمد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة 3 أشهر

محافظ الوادي الجديد يمد فترة تقنين وضع اليد على أراضي الدولة 3 أشهر

إحالة المتهمين بذبح الأقباط المصريين في ليبيا للمحاكمة خلال شهرين

إحالة المتهمين بذبح الأقباط المصريين في ليبيا للمحاكمة خلال شهرين

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل