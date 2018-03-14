"ثقافة القلوبية" تنظم ندوة عن الجيش المصري ودوره في حماية الوطن

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة ومناقشة كتاب، أمس، بمكتبة الطفل والشباب في كفر طلحة وبيت ثقافة القلج التابعين لفرع ثقافة القليوبية.

وفي كفر طلحة، عقدت مكتبة الطفل والشباب محاضرة بعنوان "الجيش المصري العظيم ودوره في حماية الوطن" بمدرسة الشهيد سمير فتيح الابتدائية، ألقاها أحمد محمد عالية، تناول خلالها دور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي، وبطولاته في حرب أكتوبر، وموقفه من ثورة يناير.

كما أقام بيت ثقافة القلج مناقشة لكتاب "غذاء صحي حياة سعيدة"، والذي يتناول أهمية اختيار الغذاء الصحي الذي يمدنا بالطاقة والحيوية.