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الوطن

أوغلو يدعو روسيا للإسراع في تسليم منظومة "إس 400"

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
أوغلو يدعو روسيا للإسراع في تسليم منظومة "إس 400"

وزير الخارجية التركي-مولود جاويش أوغلو-صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء، إنّ إسراع روسيا في تسليم منظومة الدفاعات الجوية "إس 400" إلى تركيا، سيكون أمراً جيداً، مبيناً أنّ الجانبان يعملان من اجل ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة التركية الروسية.

وأوضح جاويش أوغلو أنّ روسيا تعد من أهم شركاء تركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنّ من أولويات البلدين، تعزيز علاقاتهما بشكل مستقر

.وأفاد جاويش أوغلو أنّ النتائج الإيجابية للخطوات المشتركة التي أقدمت عليها تركيا وروسيا خلال الأعوام الأخيرة، بدأت تظهر على الأرض في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وتطرق الوزير التركي إلى عملية غصن الزيتون المستمرة في منطقة عفرين شمالي سوريا، قائلاً: "تركيا تحترم وتدعم وحدة الأراضي السورية، وهدف العملية هو القضاء على الإرهابيين في تلك المنطقة، ولا نسعى لاحتلال أجزاء من الأراضي السورية"، على حد تعبيره.

 

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