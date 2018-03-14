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الوطن

بروكسل تقترح دعم لاجئي سوريا في تركيا بـ3 مليارات يورو إضافية

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
بروكسل تقترح دعم لاجئي سوريا في تركيا بـ3 مليارات يورو إضافية

صورة أرشيفية

اقترحت المفوضية الأوروبية، منح ثلاثة مليارات يورو (3.72 مليارات دولار) إضافية، لدعم اللاجئين السوريين في تركيا، البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين لاجئ، نصفهم من الأطفال.

جاء ذلك، على لسان مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في بروكسل حول الدعم المالي الذي تعهدت بتقديمه المفوضية لدعم اللاجئين السوريين بتركيا، وفقا لمال ذكرته وكالة" الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضح "أفراموبولوس" أنه جرى إبرام عقود منذ نهاية العام الماضي حول الجزء الأول من مبلغ ثلاثة مليارات يورو التي تعهد الاتحاد بتقديمها، لدعم اللاجئين السوريين بتركيا.وأضاف: "الاتحاد تصرف بشكل مناسب مع تعهداته، والمفوضية قررت اليوم تحريك الحزمة الثانية التي شكلتها لدعم اللاجئين السوريين بتركيا والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو".

وأشار إلى أن المليار الأول من الحزمة، سيتم توفيره من ميزانية الاتحاد الأوروبي فيما المليارين الآخرين من الدول الأعضاء.وأوضح المسؤول الأوروبي، أن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وفر التعليم لنحو 500 ألف طفل سوري، وراتب شهري لمليون و200 ألف لاجئ في تركيا.وأكد أن اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أثمرت عن نتائج إيجابية.وزاد: "يجب أن تستمر الاتفاقية بين الجانبين، وهناك تقدم في العلاقات بينهما، وهذا الوضع من مصلحتنا المشتركة".

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان، إنها اقترحت تحريك ثلاثة مليارات يورو أخرى كمصدر إضافي لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

 

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