على مائدة غداء.. فودة يبحث مطالب مشايخ البدو بوادي الخروم في شرم الشيخ

اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمشايخ البدو على مائدة غداء بدوي وسط جبال سيناء فى وادي الخروم بشرم الشيخ، لبحث مطالبهم ومناقشة الآراء والمقترحات والمطالب والعمل لتحقيقها، وإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم.

وقدم المحافظ، التهنئة لهم بالعيد القومي للمحافظ وشكرهم على دورهم وتعاونهم مع رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين المدقات داخل الوديان البدوية، مضيفًا أنهم مشاركين أساسين في التنمية والإنجازات التي تحققت بجنوب سيناء.

وأكد، على استمرار دورهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لافتًا لدورهم أيضًا كمشايخ وكبراء قبائلهم في التوعية والحث على ضرورة المشاركة الايجابية الفعالة، والتعبير عن آرائهم السياسية في انتخابات الرئاسة خلال هذا الشهر.

حضر اللقاء، اللواء محمود عيسي سكرتير عام المحافظة، والنائب عطيه موسي عضو مجلس النواب، عن مدن خليج العقبة ومدير عام التربية والتعليم ونائب رئيس مدينة شرم الشيخ.