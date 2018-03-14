تسجيل الدخول

الوطن

كريم علي إسماعيل يهدي مهرجان "فاتن حمامة" السينمائي "سلام يا دفعة"

منذ 48 دقيقة
كتب: الوطن
كريم علي إسماعيل يهدي مهرجان "فاتن حمامة" السينمائي "سلام يا دفعة"

كريم علي اسماعيل يهدي "فاتن حمامة" السينمائي "سلام يا دفعة

أهدى المخرج كريم علي إسماعيل أغنية والده الموسيقار الراحل علي إسماعيل النادرة "سلام يا دفعة" لتنضم بشكل دائم لارشيف مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي.

وجاء ذلك بعد عرض الأغنية، ضمن فعاليات الدورة الماضية في تكريم الراحلة سعاد حسني والتي كانت قد سجلتها بصوتها موجهة تحية للجيش المصري.

وأعلنت المخرجة ماجي أنور رئيس المهرجان، عن استعداده لإقامة أرشيف من المعلومات النادرة والتسجيلات الخاصة عن المكرمين بالمهرجان، ووجهت رسالة شكر لكريم اسماعيل على اهتمامه باهداء اغنية ابيه بدون مقابل لارشيف المهرجان.

أخبار متعلقة

بالفيديو| "شلوط" مدير إنتاج لـ"سعاد حسني" بسبب "الملوخية"

بالفيديو| "شلوط" مدير إنتاج لـ"سعاد حسني" بسبب "الملوخية"
هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد سعاد حسني على "إينرجي"

هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد سعاد حسني على "إينرجي"
نيكول سابا: "سعاد حسني فنانة مختلفة وأتمنى أكون زيها"

نيكول سابا: "سعاد حسني فنانة مختلفة وأتمنى أكون زيها"
زكي فطين عبدالوهاب عن زواجه بـ"سعاد حسني": "أحبت بدرخان أكثر مني"

زكي فطين عبدالوهاب عن زواجه بـ"سعاد حسني": "أحبت بدرخان أكثر مني"
شقيقة سعاد حسني عن زواج السندريلا بمنتج لبناني: كلام فارغ وهرتلة

شقيقة سعاد حسني عن زواج السندريلا بمنتج لبناني: كلام فارغ وهرتلة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل