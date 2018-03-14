كريم علي إسماعيل يهدي مهرجان "فاتن حمامة" السينمائي "سلام يا دفعة"

أهدى المخرج كريم علي إسماعيل أغنية والده الموسيقار الراحل علي إسماعيل النادرة "سلام يا دفعة" لتنضم بشكل دائم لارشيف مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي.

وجاء ذلك بعد عرض الأغنية، ضمن فعاليات الدورة الماضية في تكريم الراحلة سعاد حسني والتي كانت قد سجلتها بصوتها موجهة تحية للجيش المصري.

وأعلنت المخرجة ماجي أنور رئيس المهرجان، عن استعداده لإقامة أرشيف من المعلومات النادرة والتسجيلات الخاصة عن المكرمين بالمهرجان، ووجهت رسالة شكر لكريم اسماعيل على اهتمامه باهداء اغنية ابيه بدون مقابل لارشيف المهرجان.