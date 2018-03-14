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الوطن

وزير الداخلية: العمليات الإرهابية تراجعت بنسبة 85%

منذ 31 دقيقة
كتب: الوطن
وزير الداخلية: العمليات الإرهابية تراجعت بنسبة 85%

وزير الداخلية

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن العمليات الإرهابية شهدت تراجعًا بنسبة بلغت 85%، مشيرًا إلى أن النتائج الإحصائية لما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية كشفت تزايدًا في معدلات ضبط الجرائم بشكل عام، وتراجعا في بعض الأنماط الإجرامية، بما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحسم.

وتوجه الوزير بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أوجه الدعم الذى يقدمه لهيئة الشرطة الذى تجسد فى إنشاء المقر الحالى للوزارة وملحقاته وتعزيز أجهزتها بكافة الاحتياجات المادية والتقنية الحديثة وتوفير كافة المقومات التى تتطلبها المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة فضلا عن المتابعة المتواصلة والمعايشة المستمرة من جانب الرئيس لواقع العمل الأمني والحرص على تكامل وقوة أدائه وتطوير آلياته.

وقال موجهًا كلمته للرئيس إن "أجهزة الأمن استعادة كامل قدراتها وعادت مصر بقيادتها الحكيمة لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي واستقرت أوضاعها داخلياً"، مضيفا "لسيادتكم كل مشاعر العرفان والوفاء والعهد الصادق بمواصلة الجهود والعطاء والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية لينعم المجتمع المصرى بثمار التنمية والرخاء".

وأشار إلى أنه "مع استمرار وتواصل الجهود الأمنية كان من الضروري أن نرصد بكل دقة ووضوح أبرز النتائج التى حققتها أجهزة الوزارة خلال مشاركتها مسيرة الوطن فى البناء والتقدم والتى بدأت بقيادة الرئيس عام 2014"، لافتًا إلى أن الرصد يشمل جميع المحاور للتأكيد على حجم الجهود والتضحيات التى بذلت والإنجازات التى تحققت وبهدف الاستفادة من دلائل الأرقام فى التخطيط للمستقبل بتعظيم إيجابياتها وتدارك سلبياتها وتوظيف مؤشراتها فى تطوير وتحديث أجهزة الوزارة وتعزيز قدراتها وتحصين وعي رجالها الوطنى ضد أية محاولات للنيل منها".                    

واختتم "إذا كانت لغة الأرقام هى أبلغ الدلالات فإننا نضع اليوم أمام الرئيس بعض الحقائق والمؤشرات التي تشهد على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية حيث أكدت النتائج الإحصائية تزايداً في معدلات ضبط الجرائم بشكل عام وتراجعا فى بعض الأنماط الإجرامية وانخفاضاً كبيراً في أعداد العمليات الإرهابية  بنسبة بلغت 85% مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية".

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