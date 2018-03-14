الأهلي: عرض السعيد للبيع بسبب المماطلة في التجديد وتوقيعه لنادِ آخر

عقب شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، على أزمة اللاعب عبدالله السعيد، الأخيرة قائلًا إن منظومة القيم والمبادئ في الأهلي تظل واحدة، والنادي مر بهذا الموقف عدة مرات مع عصام الحضري وغيره.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن عبد الله السعيد لاعب جيد، والأهلي يحتاجه والمنتخب المصري يحتاجه، لكن في النهاية هذا هو قرار لجنة الكرة.

وأوضح أن قرار لجنة الكرة بعرضه للبيع بسبب توقيعه لنادي مصري آخر، والمماطلة في التجديد.

وتابع المتحدث باسم النادي الأهلي أن أحمد فتحي لم يماطل في التجديد، مضيفا: "راح لسيد عبدالحفيظ قاله هات العقود أمضي، وأنا طالع أعمل عمرة وشكرًا".

واختتم أن قرار محمود الخطيب بشأن عبدالله السعيد هو قرار صائب يرسل كثير من المعاني والدورس المستفادة لكثير من اللاعبين.