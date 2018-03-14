تسجيل الدخول

الوطن

الأهلي: عرض السعيد للبيع بسبب المماطلة في التجديد وتوقيعه لنادِ آخر

منذ 27 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
الأهلي: عرض السعيد للبيع بسبب المماطلة في التجديد وتوقيعه لنادِ آخر

شريف فؤاد

عقب شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، على أزمة اللاعب عبدالله السعيد، الأخيرة قائلًا إن منظومة القيم والمبادئ في الأهلي تظل واحدة، والنادي مر بهذا الموقف عدة مرات مع عصام الحضري وغيره.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن عبد الله السعيد لاعب جيد، والأهلي يحتاجه والمنتخب المصري يحتاجه، لكن في النهاية هذا هو قرار لجنة الكرة.

وأوضح أن قرار لجنة الكرة بعرضه للبيع بسبب توقيعه لنادي مصري آخر، والمماطلة في التجديد.

وتابع المتحدث باسم النادي الأهلي أن أحمد فتحي لم يماطل في التجديد، مضيفا: "راح لسيد عبدالحفيظ قاله هات العقود أمضي، وأنا طالع أعمل عمرة وشكرًا".

واختتم أن قرار محمود الخطيب بشأن عبدالله السعيد هو قرار صائب يرسل كثير من المعاني والدورس المستفادة لكثير من اللاعبين.

أخبار متعلقة

شريف فؤاد: قدمت طلبا لـ"الوطنية للإعلام" للعمل متحدثا باسم "الأهلي"

شريف فؤاد: قدمت طلبا لـ"الوطنية للإعلام" للعمل متحدثا باسم "الأهلي"
نهاوند سري لـ"الوطن": سأواصل تقديم "الحياة اليوم" كل جمعة

نهاوند سري لـ"الوطن": سأواصل تقديم "الحياة اليوم" كل جمعة
بالفيديو| برومو برنامج "الحياة اليوم" لخالد أبو بكر

بالفيديو| برومو برنامج "الحياة اليوم" لخالد أبو بكر
"الحياة" تتعاقد مع خالد أبوبكر لتقديم "الحياة اليوم"

"الحياة" تتعاقد مع خالد أبوبكر لتقديم "الحياة اليوم"
اليوم.. أول حلقات "طريق الحياة" على القناة الأولى

اليوم.. أول حلقات "طريق الحياة" على القناة الأولى
اليوم.. توقيع كتاب "إنهم يصنعون الحياة" لفاطمة ناعوت

اليوم.. توقيع كتاب "إنهم يصنعون الحياة" لفاطمة ناعوت
غدا.. أسامة هيكل ضيف "الحياة اليوم"

غدا.. أسامة هيكل ضيف "الحياة اليوم"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر بلندن: نقف مع أسرة مريم.. وإنهاء إجراءات شحن الجثمان للبلاد

سفير مصر بلندن: نقف مع أسرة مريم.. وإنهاء إجراءات شحن الجثمان للبلاد

مارجريت عازر: المصريون بالخارج متحمسون لاستكمال إنجازات الرئيس

مارجريت عازر: المصريون بالخارج متحمسون لاستكمال إنجازات الرئيس

العراق.. "الحشد الشعبي" يتسلم مهام حماية منطقة سنّية شمال بغداد

العراق.. "الحشد الشعبي" يتسلم مهام حماية منطقة سنّية شمال بغداد

شيخ الأزهر يصل إلى البرتغال في مستهل جولة خارجية

شيخ الأزهر يصل إلى البرتغال في مستهل جولة خارجية

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل