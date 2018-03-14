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الوطن

كييف: الخروج من "الدول المستقلة" وفسخ معاهدة مع روسيا على طاولة الرئيس

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
كييف: الخروج من "الدول المستقلة" وفسخ معاهدة مع روسيا على طاولة الرئيس

صورة أرشيفية

أعلنت نائبة البرلمان الأوكراني سفيتلانا زاليشوك أن وزراة الخارجية أعدت مقترحا إلى الرئيس بيترو بوروشينكو يقضي بخروج البلاد من رابطة الدول المستقلة وإلغاء معاهدة الصداقة مع روسيا.

وكتبت زاليشوك على صفحتها في "فيس بوك" اليوم الأربعاء: "الوزير لشؤون الخارجية بافل كليمكين أعلن خلال جلسة لمجلس الشؤون الخارجية أن وزارة الخارجية أعدت مقترحا إلى الرئيس بشأن الخروج من هيئات رابطة الدول المستقلة ونقض معاهدة الصداقة والشراكة بين أوكرانيا وروسيا"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت: "وحول موعد الإجابة عن المقترح قال الوزير إن القرار لدى رئيس الدولة".

وسبق لوزير الخارجية الأوكراني أن أعلن، في يناير الماضي، أن بلاده ستلغي مشاركتها في 8 اتفاقيات أخرى موقعة مع روسيا.

وقد وقعت روسيا وأوكرانيا على معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما في 31 مايو من العام 1997 لمدة 10 سنوات مع التمديد التلقائي لمفعولها إذا لم يعارض أي من الطرفين على ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء الفترة المحددة. 

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أبريل 1999.

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