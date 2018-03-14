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الوطن

مجلس الدولة ينظم دورة تدريبية للقضاة عن الانتخابات الرئاسية

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد عيسي
مجلس الدولة ينظم دورة تدريبية للقضاة عن الانتخابات الرئاسية

مجلس الدولة

عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، دورة تدريبية حول أعمال الانتخابات لقضاة مجلس الدولة، دفعة 2012/2013، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الدولة بسموحة بالإسكندرية، بمناسبة قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقضاة الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، مدير مركز الدراسات والبحوث القضائية، إن الندوة عقدت تحت إشراف المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، في إطار تدريب قضاة المجلس على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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