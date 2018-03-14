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الوطن

حبس عاطل بتهمة قتل زوجته في المرج

منذ 28 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
حبس عاطل بتهمة قتل زوجته في المرج

صورة ارشيفية

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة أمام مدير النيابة، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل بدائرة قسم شرطة المرج، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - 30 سنة) زوج المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة لوجود خلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها.

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