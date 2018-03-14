حبس عاطل بتهمة قتل زوجته في المرج

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية واعترف المتهم بتفاصيل الجريمة أمام مدير النيابة، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل بدائرة قسم شرطة المرج، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - 30 سنة) زوج المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة لوجود خلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها.