"بنوك مصر": سعر الفائدة يحوز 59% من تطلعات الأفراد المقترضين

كشفت بوابة بنوك مصر المملوكة لاتحاد بنوك مصر عن أحدث استطلاع رأي لها عن تفضيلات العملاء الأفراد الراغبين فى الحصول على القروض من البنوك.

وقامت "بنوك مصر" بإجراء استطلاع رأي، عبر موقعها الإلكتروني، حول المعايير الأساسية التي يتطلع إليها الأفراد، وهم بصدد الحصول على تمويل، وطرح الاستطلاع 4اختيارات تتمثل في (سعر الفائدة، فترة السداد، وسرعة الإجراءات، وتوافر شروطًا ميسرة).

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذى شارك فيه 890 فرداً، تتراوح أعمارهم ما بين 21-55 عاماً من توزيع جغرافي عشوائي يمتد بمختلف محافظات مصر، وجاء سعر الفائدة على رأس اهتمامات 59% من المشاركين بالاستطلاع، باعتباره محركا رئيسيا يحرك تفضيلات العملاء نحو الحصول على تمويل أو العزوف عنه، وبالفعل تتنافس البنوك في تقديم أسعار فائدة منخفضة على التمويل لديها، لجذب عدد أكبر من الأفراد وتوسيع قاعدة عملائها.

بينما أعرب 25% من المشاركين، أن توافر "شروطًا ميسرة" هو المعيار الأساسي الذي يتطلعون إليه عند الحصول على قرض، وهو يعنى شريحة من الأفراد لديها مشكلات تتعلق بإمكانية الحصول على أوراق أو لإثبات دخولهم، فيما حاذت "فترة السداد" تفضيلات 10% من المشاركين، فهناك من يرى أن طول فترة السداد تعد عاملا مغريا أيضا للحصول على قرض.

واحتلت "سرعة الإجراءات" المرتبة الأخيرة، بنسبة 6% من المشاركين، ويتذمر هؤلاء الأفراد عادة من الروتين والبيروقراطية، اللذان قد يعترضا رغبتهم في الحصول على التمويل، وتمثل سرعة الإجراءات عامل جذب حقيقي للعملاء من الشركات الكبرى.