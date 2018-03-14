وزيرة الهجرة: لن نترك حق المصرية مريم إلا بعد القصاص

نعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وفاة الطالبة المصرية، مريم مصطفى عبدالسلام، بعد الاعتداء عليها في بريطانيا، فيما توجهت السفيرة نبيلة مكرم بخالص التعازي لأسرة الفقيدة.

وأكدت الوزيرة، أنها أوفدت اللواء سمير طه، مساعد الوزير لشئون الجاليات، للاطمئنان على حالة الفتاة قبيل وفاتها اليوم، مشيرة إلى أنه سيتابع الموقف مع السفارة المصرية بلندن التي تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى التي دخلتها الفتاة، مؤكدة: "لن نترك القضية إلا بالوصول لقصاص".

كانت وزيرة الهجرة، تواصلت مع السفير ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، فور وقوع حادث الاعتداء علي الطالبة المصرية مريم ببريطانيا، حيث أشار إلى أن السفارة تواصلت مع أسرة الفقيدة لتقدم سبل الدعم المعنوي لها والمساعدة فى إنهاء إجراءات شحن جثمانها لمصر، مؤكداً أن تعامل المستشفى البريطاني التى دخلتها مريم مع حالتها يدعو للتساؤل وسيتم معاقبتها فى حالة ثبوت تعمدها الإهمال الطبي بحق مريم.

وأشار السفير إلى أن هناك تواصلا مستمر بين السفارة مع وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين لمتابعة القضية، كما قامت السفارة بترشيح محام مصري لتمثيل أسرة مريم قضائياً للمطالبة بحقها أمام المحكمة البريطانية من الفتيات اللاتي تعدين عليها واللاتي تم إلقاء القبض عليهن مؤخراً، وسوف يتم توجيه اتهام القتل لهن بعد وفاتها.

وتواصلت وزارة الهجرة مع الدكتور عماد أبو حسين، المستشار القانوني للسفارة المصرية في لندن، الذي أكد أنه بوفاة الفتاة تحول مسار القضية من تعدي بالضرب إلى جناية قتل، مشيراً إلى أنه سيتم تحريك دعوى قضائية ضد المستشفى البريطاني التي دخلتها مريم لإهمالها فى علاجها.