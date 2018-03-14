سامح شكري: أي نجاح حققته في الخارجية منسوب للشعب المصري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن أي نجاح حققه الوزارة هو منسوب للشعب المصري وللقيادة المصرية والحكومة.

وأضاف شكري، خلال حوار مع فضائية "اكسترا نيوز" أن الجميع يعمل داخل منظومة واحدة وبهدف واحد، مشيرا إلى أن الهدف من أي نجاح تم تحقيقه هو المواطن المصري من حيث أمنه واستقراره وتنميته.

وأشار إلى أن الخارجية المصرية كان لها دور في ملف الإرهاب ووضع المسميات الحقيقية في نصابها الصحيح للخارج لأن مصر عانت كثيرا من الإرهاب الغاشم لافتا إلى أن دول الخارج كانت لا تسمى العمليات الإرهابية في مصر بمسمياتها الحقيقية.