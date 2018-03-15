محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد المشروعات الزراعية بمركز باريس

تفقد اليوم الأربعاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارته لمركز باريس وبمرافقة اللواء محمد العدوي رئيس المركز ولفيف من التنفيذيين بالمركز، مشروع استثمار زراعي على مساحة 142 فدان مقسمة 100 فدان كأراضي استثمار ومساحة 42 فدان كأراضي تعديات.

وقال اللواء محمد العدوي رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس، إن المحافظ خلال الجولة، مشيرا إلى أن الطريق المطلوب اقامته سيتم من الأراضي ذاتها.

وأضاف العدوي، أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي للمعتدين، مع السماح لهم بمهلة حتى حصاد القمح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال عدم تقنينها.