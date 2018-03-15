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الوطن

والد "مريم": ابنتي توفيت بسبب الإهمال الطبي.. والمعتديات خرجن لبيوتهن

منذ 56 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
والد "مريم": ابنتي توفيت بسبب الإهمال الطبي.. والمعتديات خرجن لبيوتهن

مريم

قال المهندس حاتم عبد السلام، والد الطالبة مريم التي توفيت بعد الاعتداء عليها من قبل زميلات لها، إن الوفاة سببها الإهمال الطبي من قبل أطباء المستشفى التي دخلتها.

وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" لم أجد من يستجب لمناشدتي منذ أول يوم دخلت بها المستشفى، مؤكدًا أن السلطات في لندن لم تقم بأي تحقيقات جادة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الطالبات اللواتي اتهمن بالاعتداء على ابنته التزمن الصمت في التحقيقات لتضليل العدالة، مشيرا إلى أنه يوجد مقطع فيديو يثبت الاعتداء، ورغم ذلك البنات خرجن وذهبن إلى بيوتهن.

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