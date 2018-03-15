معتز عبد الفتاح: ستيفن هوكينج كان معجزة ورسالة للشباب عنوانها الإرادة

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم البريطاني ستيفن هوكينج، والذي شهد فجر الأربعاء، وفاته عن عمر 76 عاما، يُعد أبرز علماء الفيزياء في العصر الحديث، واصفًا إياه بـ"المعجزة"، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من أنه كان حبيس جسده بسبب مرض العصبون الحركي وتوقع له الأطباء وفاته في العشرينات من عمره، إلا أن ذلك لم يمنعه من مساعدة البشر على محاولة فهم الكون طوال حياته.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الأربعاء، "هوكينج من ستينيات القرن الماضي وهو يؤلف كتب، ويُجري أبحاث، وتزوج مرتين وأنجب 3 أبناء.. كان وضع استثنائي وامتداد اينشتاين ونيوتن"، موضحًا أنه من أشهر ما قاله إنه لا يعتقد أن الجنس البشري سيبقى على قيد الحياة خلال الألف عام القادمة، إلا إذا انتقل إلى كوكب بديل.

تابع: "هوكينج رسالته كانت للشباب إنهم مايبصوش تحت رجليهم ويبصوا للنجوم وللكواكب، وإنهم يحاولوا يفهموا الكون.. الإرادة يا شباب الإرادة.. الراجل ده كان ممكن يستسلم وهو حاجة وعشرين سنة، لكن تحول إلى شخص كل يوم بيعمل إضافة جديدة وبيتعلم حاجة جديدة وبيعلم حاجة جديدة".

https://www.youtube.com/watch?v=khTXg2xAFiQ