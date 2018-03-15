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الوطن

17 مارس.. عرض "يوم للستات" في "الأقصر الإفريقي"

اليوم AM 02:09
كتب: نورهان نصرالله
17 مارس.. عرض "يوم للستات" في "الأقصر الإفريقي"

مشهد من الفيلم

يُعرض فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكري في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يوم 17 مارس، وذلك ضمن برنامج حصاد السينما المصرية الذي يستعرض خمسة أفلام مصرية.

وتحدث قصة يوم للستات في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوماً خاصاً لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

فريق عمل يوم للستات يغلب عليه العنصر النسائي بما يواكب أحداث الفيلم، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شركتها شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ستايلست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود، بينما تقوم بمهام التسويق والترويج للفيلم شركة MAD Solutions.

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