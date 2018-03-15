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الوطن

خبير أمني: الجرائم التكنولوجية عابرة القارات.. وهناك انفلات غير مسبوق

منذ 14 دقيقة
كتب: محمود البدوي
خبير أمني: الجرائم التكنولوجية عابرة القارات.. وهناك انفلات غير مسبوق

أرشيفية

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إن الجريمة التكنولوجية هي كل فعل أو امتناع عن فعل يستهدف التقنيات التكنولوجية الحديثة أو يستخدمها في عمل غير مشروع وغير آمن.

وأضاف الرشيدي خلال حواره ببرنامج "العاصمة" ببرنامج "العاصمة"، أن الركن المادي ركن أساسي في الجرائم التكنولوجية، لافتا إلى أن هناك انفلاتا غير مسبوق بالاتصال بشبكة الإنترنت بدون اتخاذ الحيطة والحذر.

وأشار إلى أن هناك 110 ملايين خط تليفون يستخدمهم 45 مليون مواطن، موضحا أن التشريعات والقوانين مقيدة لضابط الشرطة خاصة أن هذه الجرائم من الجرائم العابرة للقارات، مطالبا المشرع بضرورة شن تشريعات تقنن هذه المسألة.

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