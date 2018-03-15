تسجيل صوتي يكشف: "شخص يدخل مدرسة بحجة الصلاة في المسجد ويتحرش بطفل"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، تسجيلا صوتيا مسربا لاجتماع أولياء أمور مع مديرة مدرسة بسبب تعرض طفل بالمدرسة للتحرش.

وقالت ريهام إبراهيم والدة الطفل الذي تم التحرش به داخل المدرسة، إن الشخص الذي تحرش بابنها دخل للمدرسة وتم إطلاق سراحه ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وتسليمه للشرطة.

وأوضحت والدة الطفل أن الذي تحرش بنجلها دخل المدرسة بحجة الوضوء والصلاة في مسجد المدرسة ثم تحرش بابنها وتم ضبطه داخل دورة المياه الخاصة بالبنات.

وأكدت والدة الطفل أنه بعد ضبط الشخص الذي تحرش بابنها تم إطلاق سراحه ولم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.