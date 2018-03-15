عبدالناصر زيدان: الخطيب وآل الشيخ يتقدمان ببلاغ ضد مرتضى منصور

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيتقدم ببلاغ صباح اليوم الخميس، للنائب العام ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وأضاف زيدان، خلال حلقة الأربعاء من برنامجه "كورة بلدنا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الخطيب سيتقدم ببلاغ ضد منصور بسبب التجاوزات التي حدثت أثناء مداخلة الأخير مع خالد الغندور في برنامجه "غندور والجمهور" المذاع عبر فضائية "LTC".

وأعلن زيدان أيضًا أن الشيخ تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، سيتقدم أيضًا ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حق آل الشيخ بصفته الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.