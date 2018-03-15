الجفري عن تكفير ستيفن هوكينج: عبقري قاوم المرض.. وحسابه على الله

علق الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري على الجدل المٌثار حول عبقري الفيزياء ستيفن هوكينج، المتوفى بالأمس، قائلًا: "‏حول الجدل العقيم المُثار على إثر رحيل عبقري الفيزياء ستيفن هوكينج، والمِراء المتكرر مع موت المشاهير".

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارا وبلغتهم الدعوة من جنابه الشريف مباشرة فأصرُّوا على الكفر وماتوا عليه، وعلى الرغم من ذلك أثنى عليهم لحسن صنيعهم، ومنهم المطعم بن عدي حيث أخرج البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه لو كان حيّا وكلمه في فِكاك أسرى بدر لتركهم له، وأذن لحسّان بن ثابت بأن يرثيه بأبيات يذكر فيها مناقبه وصفاته الحسنة وصنيعه الخير".

وتابع: "وكذلك الأمر في حق عبقري الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج، فتحمد فيه خصلة علو الهمة في مقاومة المرض والإصرار على الإبداع العلمي، ويُثنى على ما قدمه للبشرية من نفع في حياتهم، ويُرَد على ضلاله العقدي ويُناقش طرحه الفلسفي بالحُجّة العقلية والمنطق السليم".

وواصل قائلا: "‬أما الإيمان والكفر والمصير فأمر يحاسبه عليه الله تعالى فهو خالقه وهو أعلم بقلبه وبما ختم له عليه"، مضيفًا: "هدي النبوة ترياق لكثير من أدواء قلوبنا وعقولنا وأنفسنا".