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الوطن

افتتاح مشروع حماية نويبع من مخاطر السيول في العيد القومي لجنوب سيناء

منذ 14 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
افتتاح مشروع حماية نويبع من مخاطر السيول في العيد القومي لجنوب سيناء

اعمال الحماية

أكد المهندس عبدالقادر الشناوي، مدير عام الإدرة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه من المقرر افتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها والخاصة بحماية مدينة نويبع من مخاطر السيول، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 59 مليون جنيه وذلك خلال احتفالات المحافظة بالذكرى 29 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وأضاف "الشناوي"، عبر تصريحات صحفيه اليوم، أنه من المقرر افتتاح حاجز الصاعدة البيضاء بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، وتفقد بحيرة الصاعدة السمراء بسعة تخزينية 200 ألف م3 بتكلفة 3 ملايين جنيه بمنطقة المزينة، وافتتاح سد الحجني بوادي قديرة وتفقد بحيرة وادي قديرة بتكلفة تصل لـ55 مليون جنيه.

وأوضح أن منطقة الصعدا "البيضاء والسمراء"، مصنفة من أكثر المناطق ذات الخطورة العالية والتي تهدد مناطق المزينة وميناء نوبيع البحري وطريق دهب نوبيع وخط الغاز "طابا – شرم الشيخ" بالسيول المدمرة.

كما تمثل منطقة الصاعده المدخل الرئيسي من ناحية الجنوب لمدينة نوبيع لذلك كان لابد من حماية هذه المنطقة من مخاطر السيول لحماية العديد من المنشأت الحيوية التي تقع في نطاق مخاطر منطقة الصعدا .

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