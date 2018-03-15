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الوطن

شيخ "الحويطات": عودة طابا هي رمز صمود ومثابرة المصريين

منذ 13 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
شيخ "الحويطات": عودة طابا هي رمز صمود ومثابرة المصريين

الشيخ عودة

قال الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات بطور سيناء، إن عودة طابا إلى مصر في 19 مارس عام 1989 بالسلام عن طريق المفاوضات دليل على أن مصر لم ولن تفرط في شبر من أراضيها، وطابا وهي أصغر مدينة في سيناء جزء من أرض مصر وأثبت المصريون أحقيتنا في تبعتيها إلى مصر.

وقال إن والده الشيخ عفنان كان يحكي له باستمرار عن بطولات المصريين ضد الصهاينة في أثناء احتلال فترة سيناء، وأن بدو سيناء الشرفاء هم من ساعدوا القوات الخاصة والصاعقة في دخول سيناء لرصد تحركات العدو والقيام بعمليات ضدهم.

وعندما رفض اليهود الخروج من طابا وسعت مصر إلى التحكيم، وساعد مشايخ وعقلاء البدو في منطقة طابا ووسط سيناء بمساعدة اللجنة المشكلة آنذاك من ضباط ومهندسين وأساتذة في القانون من تتبع كل العلامات الدولية بداية من رفح وحتى طابا، وكان هناك فضل كبير لقصاصي الأثر في تتبع العلامات ورصدها حتى تم إقناع المحكمة باخقية مصر في طابا.

 

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