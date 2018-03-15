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الوطن

"تليجرام" تحرم المستخدمين في سوريا وكوبا وكوريا الشمالية من الاستثمار

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
"تليجرام" تحرم المستخدمين في سوريا وكوبا وكوريا الشمالية من الاستثمار

صورة أرشيفية

يمنع كل الذين شملتهم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة، من المشاركة في الاكتتاب الأولي لأسهم Telegram Open Network، التابعة لبافل دوروف.

ونقلت صحيفة "RBC" عن مصدر مطلع قوله، إن الحظر يسري كذلك على أقرباء الذين شملتهم العقوبات وهم الأزواج والأبناء والآباء، والأخوة والأخوات.

ومنعت الشركة المذكورة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، المقيمين في الدول المشمولة بالعقوبات، من الاستثمار فيها وهي: جمهورية الروسية وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

يذكر أن تيليجرام هي تطبيق للتراسل الفوري، حر ومجاني ومفتوح المصدر جزئيا ومتعدد المنصات، ويمكن لمستخدمي التطبيق تبادل الرسائل بإمكانية تعمية عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيث كافة الملفات مدعومة.

وتأسست الشركة المذكورة سنة 2013 على أيدي الأخوين نيقولاي وبافل دوروف مؤسسي موقع فكونتاكتي أكبر شبكة اجتماعية روسية ويقع مقرها في برلين.

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