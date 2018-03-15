ميركل عن قضية سكريبال: الحفاظ العلاقات مع روسيا ضرورة

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع روسيا ومواصلة المباحثات، على الرغم من الخلافات بعد تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق سيرجي سكريبال.

وقالت ميركل، في حديث نقلته "رويترز"، إن برلين تنظر بجدية إلى البيانات التي تلقتها الحكومة البريطانية، وإنه سيتم في المستقبل القريب "التوصل إلى موقف أوروبي عام في هذه القضية".

وفي كلمة أمام البرلمان، حمّلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الدولة الروسية المسؤولية المباشرة عن محاولة اغتيال سيرجي سكريبال وابنته يوليا، معلنة حزمة من الإجراءات ضد روسيا ردا على ذلك، وبينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من بريطانيا.