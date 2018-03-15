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الوطن

موسكو: قضية سكريبال لن تصرف أنظارنا عن سوريا

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
موسكو: قضية سكريبال لن تصرف أنظارنا عن سوريا

صورة أرشيفية

دعت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية للتخلي عن التصريحات غير المسؤولة حول سوريا، مشيرة إلى أن القضية السورية تبقى في صدارة اهتمامات السياسية الخارجية الروسية.

وكتبت السفارة في بيان على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أمس الأربعاء: "ندعو واشنطن مرة أخرى إلى الكف عن المخططات والتصريحات غير المسؤولة، التي تنذر بتفاقم لا رجعة عنه للأزمة.. لن ينجحوا في تحويل أنظارنا عن سوريا بـ"الرواية البريطانية"، لـ(تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال)، وسوريا ستبقى في صدارة اهتمامات الدبلوماسية الروسية"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وذكّر البيان بالتحذير الذي أطلقته موسكو قبل أيام لواشنطن، من مغبة استغلال استفزازات جديدة ينظمها المسلحون ضد المدنيين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لتبرير ضرب دمشق.

واعتبر أن تهديد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، وحملة التصعيد التي تخوضها أبرز وسائل الإعلام الأمريكية، "تهدف على ما يبدو، لتهيئة الجمهور لحتمية الضربات الأمريكية".

 وأعربت السفارة عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف موقف واشنطن إزاء الجهات التي تدعمها في معارك الغوطة الشرقية.وأشار البيان إلى أن "الجهة التي تتزعم ما يسمى بالمقاومة هناك منذ زمن طويل هي جبهة النصرة، وهي من يقصف أحياء دمشق، والمرافق الديبلوماسية الروسية، على مدى سنوات عديدة".

 

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