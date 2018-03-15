"المتحدة لحقوق الإنسان" تطالب بفتح تحقيق عاجل بعد وفاة مصرية في لندن

أكد محمد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق، أن قتل الطالبة المصرية في لندن جريمة في حق القيم التي تتباهى بها إنجلترا.

وقال عبدالنعيم، في بيان، اليوم، إنه سيتقدم بخطاب إدانة إلى مجلس العموم البريطاني، مطالبا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على سبب الوفاة وهل هو إهمال طبي وعدم رعاية صحية أم ماذا.

وأعلن أنه جار التنسيق مع بعض المنظمات الوطنية والتواصل مع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لاتخاذ كل التدابير والوقف علي التحقيقات مع السفير ناصر كامل سفير مصر بالعاصمة البريطانية لندن.