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الوطن

"الكهرباء": مدة تنفيذ عملية "غرب القاهرة" 31 شهرا و"الوليدية" 27

منذ 11 دقيقة
كتب: سلامة عامر
"الكهرباء": مدة تنفيذ عملية "غرب القاهرة" 31 شهرا و"الوليدية" 27

رئيس القابضة للكهرباء خلال توقيع العقود

قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن مدة تنفيذ عملية مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة، حوالي 31 شهر من تاريخ أمر الإسناد في 18 من شهر فبراير الماضي وان مدة تنفيذ عملية مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط حوالى 27 شهر من تاريخ أمر الإسناد في 19 من شهر فبراير الماضي ، هذا بالإضافة إلى 12 شهر فترة ضمان بكل مشروع.

وأكد دسوقي، أن حدود الأعمال لهذه العملية تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد، والإشراف على التركيب وإجراء الاختبارات، وبدء التشغيل للمواسير الحرجة والبلوف.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات، حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" 17 عملية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل، مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة في ديسمبر 2019، وأسيوط "الوليدية" في يناير 2020.

ولفت إلى أن هذه المشروعات، ضمن خطة قطاع الكهرباء للاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.

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