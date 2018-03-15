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الوطن

أرملة الشهيد عادل رجائي لـ"السيسي": اليوم عرسي الثاني بعد زفافي

منذ 11 دقيقة
كتب: عزة عطية
أرملة الشهيد عادل رجائي لـ"السيسي": اليوم عرسي الثاني بعد زفافي

زوجة الشهيد عادل رجائي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء والمصابي العمليات وعددًا من أبطال العملية الشاملة "سيناء 2018"، وطالب مرافقة عدد من ضباط الجيش والشرطة له أثناء تكريم أهالي الشهداء.

وكرم السيسي، اسم الشهيد البطل لواء عادل رجائي اسماعيل، وتسلمت التكريم السيدة سامية زين العابدين أرملته، وصافحت الرئيس السيسي وقالت: "اسمح لي سيادة الرئيس فارس العسكرية المصرية، يكن ليا الشرف أقف النهارده يكون عرسي التاني بعد زفافي معه، كان له الشرف إنه خدم معك، وكان دايما بيكلمني عنك، مقاليش إن هو اللى قبض على عادل حبارة، وهو بيحكي لي أقسم بالله يجيب حق الـ25 شهيد اللى شال جثامينهم".

وأضافت: "يا فندم إحنا أسر الشهداء إحنا خط الدفاع الأول بعد جيشنا معاكم، كل زوجة شهيد وأم شهيد سمعت خبر استشهاد زوجها أو ابنها، لكن أنا شفته لايف أمام عينيا، شفت اللى قتل جوزي واغتاله بخسة وندالة، وشيلت جوزي بايدي وجريت بيه على المستشفى". 

ووجهت رسالة للمصريين: "متضيعوش دم الشهداء، هما قدموا دمائهم وارواحهم حبا وكرامة للوطن، فارجوكم خليكم مع الوطن، حافظوا على  بلدكم واقفوا ساندوا جيشكم وشرطتكم، واسمح لي أقدم تحية لكل ضابط شرطة وجيش ياريس من زوجة شهيد ملكومة في جوزها". 

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