بالصور| تعرف على الممنوعين من التصويت بالانتخابات في الخارج

ليس كل المصريين في الخارج يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بدءًا من الغد وحتى الأحد المقبل، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات شروطا قد لا تتوافر في بعض الناخبين.

وأرسلت السفارات المصرية خطابًا إلى الجاليات المصرية بشأن الشروط الواجب توافرها في الناخب وهي:

1ـ المواطن المصري المقيد ببطاقته عبارة "مقيم بالخارج" غير مدرج بقاعدة الناخبين، وعليه لن يتسنى له التصويت نظرًا لعدم وجود موطن انتخابي له وفقًا لمحل الإقامة في يجمهورية مصر العربية، وفقًا للمادة (1) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 18 لسنة 2018.

2ـ إمكانية تصويت الناخب ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية.

3ـ بطاقات الرقم القومي الصادرة بعد تاريخ 8 يناير 2018، وهو تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، غير مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم عدم إمكانية التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية، وسيتم إدراجها في تحديث لاحق لقاعدة بيانات الناخبين بما سيمكنه من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

4ـ تحديث قاعدة بيانات الناخبين ببيانات السفر المتضمنة الرقم القومي (جوازات سفر مميكنة) حتى تاريخ صدور 6 مارس 2018، ومن ثم فإن جوازات السفر المميكنة الجديدة والمصدرة لأول مرة بعد هذا التاريخ، قد تكون غير مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين إلا أنه في هذه الحالة يمكن التقدم بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومي.