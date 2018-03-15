شيخ الأزهر يصل مقر البرلمان البرتغالي

وصل منذ قليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى مقر البرلمان البرتغالي، وكان في استقبال الطيب رئيس البرلمان إدورادو فيرو رودريجيز وعدد من النواب.

ووصل الطيب أمس الأربعاء البرتغال، حيث يعقد خلال زيارته لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

ويلقي الطيب كلمة في الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يلقي كلمة في الاحتفال الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال، ترحيبا بفضيلته.

ويرافق فضيلة الإمام الأكبر خلال الجولة وفد من قيادات الأزهر الشريف، يضم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفي عبد الرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين.