الخارجية الإثيوبية: الاجتماع الـ 24 لمفوضية الحدود مع جيبوتي كان ناجحا

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن اجتماع الـ24 لمفوضية الحدود بين إثيوبيا و جيبوتي، والذي انعقد في مدينة سمرا واستمر لمدة ثلاثة أيام كان ناجحا مشيرا بان الأجتماع يهدف في المقام الأول لتعزيز التعاون بين الجانبين في المناطق الحدودية وخاصة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

و أبرز المتحدث أن الجانبان توصلا الى اتفاق واسع للعمل معا حول محاربة التجارة غير الشرعية و الهجرة غير الشرعية بالإضافة الى التعاون في التجارة عبر الحدود، و النقل، و السياحة.

وأشار المتحدث أن هذا الاجتماع سيكون له دور كبير في تكامل الأقتصادي في قرن افريقيا مضيفا بأن الاجتماع سيعزز من أواصر الأخوة و الصداقة القائمة بين الشعبين.

وأضاف المتحدث بأنه تم انفاقا من 12-15 مليار دولار في بناء بينة التحتية بين البلدين المتمثل في طرق والميناء والقطار.

وفيما يتعلق بالاتفاقية مع روسيا في مجال إقامة مركز للتكنولوجي النووية، وأشار "المتحدث" إلى أن الاتفاق يهدف لتوليد الطاقة السلمية و ليس اكثرمن ذلك.

كما أكد المتحدث بان اجتماع التشاوري الثلاثي للجنة الفنية حول سد النهضة سيجري في 4-5 ابريل المقبل في الخرطوم و ذلك بناء على توصيات القمة الثلاثية للقادة.