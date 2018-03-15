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الوطن

مركز المصالحة: إجلاء آلاف المدنيين عن الغوطة الشرقية

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
مركز المصالحة: إجلاء آلاف المدنيين عن الغوطة الشرقية

صورة أرشيفية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 4 آلاف مدني خرجوا اليوم من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية مع توقعات بخروج ما لا يقل عن 13 ألف مدني اليوم.

وقال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين: "يتم عملا بالاتفاقات المعقودة، إجلاء المدنيين عن بلدات حمورية وسقبا وحزة عبر الممر الإنساني الذي فتح اليوم. وتم إخراج أكثر من 4 آلاف شخص، ومن المتوقع إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف نسمة حتى نهاية اليوم".

وأضاف: "تم تقديم 137 طنا من المواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية للنازحين". وأشارت قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية، إلى خروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر بلدة حمورية باتجاه النقاط التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نشطاء أن أكثر من 7 آلاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر حمورية إلى مناطق سيطرة الجيش السوري.

واعتبر النشطاء أن هذه أكبر عملية إجلاء للمدنيين منذ بدء العمليات العسكرية ضد المسلحين في الغوطة الشرقية. وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق من اليوم عن فتح معبر جديد لخروج المدنيين من الغوطة عبر بلدة حمورية، الذي شهد منذ لحظة فتحه توافد العشرات من المدنيين للخروج عبره.

وبذلك يكون مجموع المعابر التي فتحتها قوات الجيش السوري بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي، ثلاثة معابر وهي ممرات حمورية، وجسرين، والوافدين، حيث تؤمن الحماية الكاملة للمدنيين وتقدم لهم المساعدات الطبية والأساسية اللازمة.

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