بن سلمان: إذا طورت إيران "سلاحها النووى" سنرد بالمثل

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه فى حالة قيام إيران بتطوير القنبلة الذرية، فستقوم السعودية "بالمثل في أسرع وقت ممكن"، مشبها المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي بالزعيم النازى أدولف هتلر، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية".

وردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عما إذا كانت المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسلحة نووية لمواجهة إيران، قال ابن سلمان: "المملكة لا تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن من دون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن".

وأجاب ولي العهد عن سؤال حول جوهر المنافسة بين إيران والسعودية، وما إذا كانت معركة من أجل الإسلام، قائلا إن "إيران ليست منافسا للمملكة العربية السعودية، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من نظيره الإيراني، إيران بعيدة عن أن تكون منافسا للسعودية".

وأعاد ولي العهد تأكيده وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بـ"هتلر الجديد في الشرق الأوسط"، معللا ذلك بأنه "يريد التوسع، عبر إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير مشروع هتلر في ذلك الوقت".

وأضاف ولى العهد السعودي أن "العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، لا أريد أن أرى نفس الأحداث تتكرر في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يتم بث المقابلة التلفزيونية الأحد، أي قبل يومين من لقاء ولى العهد السعودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر 20 مارس.