تسجيل الدخول

الوطن

حرس السواحل الليبي يوقف ناقلة نفط لتهريب الوقود

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
حرس السواحل الليبي يوقف ناقلة نفط لتهريب الوقود

صورة أرشيفية

قال حرس السواحل الليبي، إنه “القى القبض على ناقلة نفط لتهريب الوقود اسمها لامار، تحمل علم التوجو.

وكشف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الناقلة تم القبض عليها في منطقة الانتظار للمياه الاقليمية الليبية، على بعد 8 أميال بحرية شمال جزيرة فروة، دون أن تمتلك اذنا بالإبحار وتحمل على متنها 8 اشخاص يونانيي الجنسية”.

وأوضح قاسم، أن “الناقلة في طريقها الى قاعدة طرابلس البحرية”، حيث “سيتم احالة الملف الخاص بها إلى النائب العام”،وفقا لما ذكرته وكالة"اكي"الإيطالية للأنباء.

 

أخبار متعلقة

حرس السواحل الليبي ينقذ 135 مهاجرا بمساعدة إيطالية

حرس السواحل الليبي ينقذ 135 مهاجرا بمساعدة إيطالية
النفط يرتفع مع توقف إنتاج أكبر حقل للخام في ليبيا

النفط يرتفع مع توقف إنتاج أكبر حقل للخام في ليبيا
حرس السواحل الليبي ينقذ 155 مهاجرا بينهم 10 أطفال قبالة طرابلس

حرس السواحل الليبي ينقذ 155 مهاجرا بينهم 10 أطفال قبالة طرابلس
مؤسسة النفط: ليبيا تحتاج أسبوعا لإصلاح خط الأنابيب المنفجر

مؤسسة النفط: ليبيا تحتاج أسبوعا لإصلاح خط الأنابيب المنفجر
إغلاق حقل "الفيل" في ليبيا يرفع سعر النفط

إغلاق حقل "الفيل" في ليبيا يرفع سعر النفط

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

سقوط عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر في البحيرة

سقوط عاطل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر في البحيرة

"التعليم": تكثيف متابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

"التعليم": تكثيف متابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

بالصور| وزير القوى العاملة يسلم 75 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية

بالصور| وزير القوى العاملة يسلم 75 عاملا عقود عملهم بدولة خليجية

محافظ الغربية يوافق على تخصيص قطعة أرض 500 متر لإقامة قصر ثقافة زفتى

محافظ الغربية يوافق على تخصيص قطعة أرض 500 متر لإقامة قصر ثقافة زفتى

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل