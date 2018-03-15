حرس السواحل الليبي يوقف ناقلة نفط لتهريب الوقود

قال حرس السواحل الليبي، إنه “القى القبض على ناقلة نفط لتهريب الوقود اسمها لامار، تحمل علم التوجو.

وكشف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الناقلة تم القبض عليها في منطقة الانتظار للمياه الاقليمية الليبية، على بعد 8 أميال بحرية شمال جزيرة فروة، دون أن تمتلك اذنا بالإبحار وتحمل على متنها 8 اشخاص يونانيي الجنسية”.

وأوضح قاسم، أن “الناقلة في طريقها الى قاعدة طرابلس البحرية”، حيث “سيتم احالة الملف الخاص بها إلى النائب العام”،وفقا لما ذكرته وكالة"اكي"الإيطالية للأنباء.