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الوطن

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

منذ 12 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

كلٌ يجاهد بطريقته، والفن إحدى الطرق سريعة الوصول إلى وجدان، فللشهداء أغانٍ وأناشيد خلدت سيرتهم، والتشكيليين استخدموا فرشهم لتوطيد صورتهم لينتج في النهاية "يدٌ ترسم ويدٌ تحارب".

يجمع صورًا متفرقة لا تبدو إحداها مكتملة الملامح، ملمح من هنا وآخر من هناك شكّل في النهاية بورتريه لـ"خالد مغربي دبابة"، أحد شهداء العملية الشاملة سيناء 2018 المذكور بنشيد الصاعقة "قالو إيه"، 3 أيام مكثها الفنان أحمد بيومي ليصنع بورتريه يعبر عن الشهيد الذي لم تضح صورته في الفيديو المرفق بالنشيد ولا يعرفه شكلًا الكثيرون، وسبقها نحو أسبوع في البحث عن صور له.

تمنى "بيومي"، لو يمتلك وقتًا ليرسم كل الشهداء، إلا أن الفنانة منى العوادلي بادرت بفكرة معرض أجمع عليها مجموعة من الفنانين لصنع بورتريهات للشهداء، تلبية للرغبة التي تسكنها في فعل شيء يواكب ما يبذلونه الأبطال في العملية الشاملة سيناء 2018، من باب المشاركة واختارت اسم المعرض ليكون "يد ترسم ويد تحارب".

تواصلت "منى" مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، والذين رحبوا بالفكرة بعد رؤية نماذج من اللوحات وكان من المفترض، حسب حديثها لـ"الوطن"، أن تعرض اللوحات في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمركز المنارة وتقدم لأهالي الشهداء، إلا أن حيز الوقت وترتيب أمور الندوة من سابق حال دون ذلك، ليكون الاتفاق على إقامة المعرض يوم 24 أبريل المقبل الموافق لذكرى تحرير سيناء داخل قاعة الفنون بجريدة الأهرام.

فتح الباب للشهداء كافة، كان القرار التالي الذي اتخذته "منى" ولاقى ترحابًا كبيرًا من الفنانين، ليشمل المعرض شهداء الجيش والشرطة بصفة عامة، وبدأت في التواصل مع أهالي الشهداء لجمع معلومات وصور للشهداء ودعوتهم كذلك للمعرض.

"إحنا معاكم"، الرسالة التي يريد الفنانين التشكيليين إيصالها لأبطال سيناء خلال معرضهم، لتقول "منى"، إن "الجروب" الذي أنشأته على موقع "فيس بوك" يضم الفنانين شمل كذلك أخو الشهيد شبراوي الذي ذُكر بنشيد "قالوا إيه"، وكذلك ابن خالة الشهيد خالد مغربي، اللذان أعجبا جدا بالفكرة "بعتولنا رسايل بتعبر عن فرحتهم باللي بيتعمل بعد ما شافوا نماذج"، وتتمنى "منى" أن يكون المعرض "احتفالية شعبية للشهداء".

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم
فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

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