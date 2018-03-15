تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| بروتوكول بين كفر الشيخ و"المساحة" للحفاظ على أملاك الدولة

منذ 5 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| بروتوكول بين كفر الشيخ و"المساحة" للحفاظ على أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ ورئيس"المساحة" يوقعان بروتوكولاً للحفاظ علي أملاك الدولة

وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ والمهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك للحفاظ علي أملاك الدولة وميكنة حصر أملاك الدولة وذلك تفعيلاّ للمشروع القومي للحفاظ علي أملاك الدولة بالإضافة إلى إنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية GIS.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير المساعد، والعقيد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس السيد عبدالعظيم، رئيس منطقة غرب الدلتا للمساحة، والمهندس وائل العريني، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية.

أخبار متعلقة

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتائج 81 تظلما مقدما من موظفي الدولة بالمحافظة

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتائج 81 تظلما مقدما من موظفي الدولة بالمحافظة
بالصور| فريق بلطيم يفوز ببطولة الموهوبين لكرة القدم في تعليم كفر الشيخ

بالصور| فريق بلطيم يفوز ببطولة الموهوبين لكرة القدم في تعليم كفر الشيخ
وكيل "تعليم كفر الشيخ": "المعلمون أولا" يستهدف التغيير للأفضل

وكيل "تعليم كفر الشيخ": "المعلمون أولا" يستهدف التغيير للأفضل
وكيل "تعليم كفر الشيخ": تدريب 740 معلما ومديرا بمدارس المحافظة

وكيل "تعليم كفر الشيخ": تدريب 740 معلما ومديرا بمدارس المحافظة
بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتابع تدريبات برنامج "المعلمون أولا"

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتابع تدريبات برنامج "المعلمون أولا"
وكيل مطرانية كفر الشيخ: الخطاب الديني مسؤولية كبيرة وأمانة

وكيل مطرانية كفر الشيخ: الخطاب الديني مسؤولية كبيرة وأمانة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

حبس المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من خزينة فندق بالغردقة 

حبس المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من خزينة فندق بالغردقة 

تجارة المنوفية: بحث ميداني عن عدالة تقييم الأداء بين الرئيس والمرؤوسين

تجارة المنوفية: بحث ميداني عن عدالة تقييم الأداء بين الرئيس والمرؤوسين

محافظ الشرقية يقرر إلغاء الترخيص لمستشفى القدس بطحلة بردين

محافظ الشرقية يقرر إلغاء الترخيص لمستشفى القدس بطحلة بردين

عاطل يبيع مخدرات داخل "محكمة" بالجيزة.. ضبط وهو يضع قرصا في فم متهم

عاطل يبيع مخدرات داخل "محكمة" بالجيزة.. ضبط وهو يضع قرصا في فم متهم

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

"اتصالات النواب": "غلق فيس بوك" شائعة

اختيارات الوطن

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

170 أسرة بـ«القطامية» فى الشارع.. والأهالى: أزالوا العمارات لخطورتها

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

فنان تشكيلى يكرم فتاة الصعيد بـ«بورتريه»: «ست البنات اللى حبست متحرش»

الأكثر قراءة

عاجل