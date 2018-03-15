بالصور| بروتوكول بين كفر الشيخ و"المساحة" للحفاظ على أملاك الدولة

وقع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ والمهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك للحفاظ علي أملاك الدولة وميكنة حصر أملاك الدولة وذلك تفعيلاّ للمشروع القومي للحفاظ علي أملاك الدولة بالإضافة إلى إنشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية GIS.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير المساعد، والعقيد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس السيد عبدالعظيم، رئيس منطقة غرب الدلتا للمساحة، والمهندس وائل العريني، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية.