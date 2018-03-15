طوارئ بمديرية الشباب والرياضة بالغربية استعدادا للانتخابات الرئاسية

أجتمع اليوم، الخميس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية محمد إسماعيل، مع كلا من علي الراعي وكيل الشباب، و أيمن عقبة وكيل الرياضة، و محمد جودة مدير عام إدارة الشباب، و الشناوي ماضي مدير عام الهيئات، بأعضاء أندية الفتاة والتطوع ومحو الأمية أعضاء مراكز الشباب.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، سعيا فى إتمام إجراءات تجهيز اللجان الإنتخابية.

حث إسماعيل، الفتيات على ضرورة المشاركة المجتمعية في الأنتخابات الرئاسية المقبلة، والتى من المقرر لها أيام 28،27،26، و التحدث مع جميع المواطنات في أنحاء المحافظة، للمشاركة بقوة خلال الإنتخابات القادمة.

وتابع إسماعيل، أنه يجب البعد عن الشائعات المغرضة التي تعمل على هدم عقول الشباب عن طريق حروب الجيل الرابع والتكنولوجيا الهدامة.