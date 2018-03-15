السيسي يكرم أسرة الشهيد النقيب محمود ناجي العواد ابن جنوب سيناء

قال ناجي العواد، والد الشهيد النقيب محمود أنه سعيد بكونه أب لشهيد وابنه، كان يشعر بأنه سيستشهد قبل استشهاده، وقال إن يوم استشهاده شهدت مدينة الطور أكبر جنازة شعبية، في تاريخ سيناء.

وأشار إلى أن نجله الشهيد كان سعيدا بانضمامه للعملية الشاملة بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسرة الشهيد محمود ناجي حيث كرم والده وأمه غادة مختار وشقيقه محمد ناجي العواد.

وقالت والدته أنه يوم جنازته مثل يوم زفافه شهدت حضور آلاف من أبناء المدينة ، وقالت إن ابنها وزملاءه فداء لمصر، مشيرة إلى أن نجلها الشهيد قال لها أنها سوف تفتخر به وهو بالقوات المسلحة كما ستفتخر به عندما يصبح شهيدا.

من جانبه حضر اللواء خالد فودة، مراسم التكريم التي تمت اليوم الخميس بقاعة المنارة بالقاهرة، وقال أن الشهيد محمود ناجي يفتخر به جميع مواطني جنوب سيناء، وقد تم تكريمه وتخليد ذكراه بإطلاق اسمه على المدرسة التي تخرج منها، وهي مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بمدينة الطور ليصبح اسمها مدرسة الشهيد محمود العواد الثانوية العسكرية.

ومن الجدير بالذكر، أن الشهيد النقيب محمود ناجي العواد، قد استشهد خلال العملية الشاملة التي تتم بسيناء للقضاء على الإرهاب، عن عمر 25 سنة وتزوج منذ عام ونصف ولديه طفلة ذات ثلاثة أشهر.