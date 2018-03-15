الإدارة الأمريكية تكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، عن فرضها لعقوبات ضد 19 شخصية روسية، إضافة إلى خمسة كيانات بسبب تدخلهم في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في تصريح نقلته مؤسسة ماركت ووتش المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، إن العقوبات الاقتصادية ضد الشخصيات والكيانات الروسية هي جزء من الجهود الأمريكية للتصدي للهجمات الشائنة المستمرة من قبل روسيا.

وأضافت الوزارة أن كيانا واحدا، هو وكالة أبحاث الإنترنت، أنشأت حسابات لشخصيات مزيفة عبر الإنترنت لتمثل مواطنين أمريكيين، ووصلت إلى ملايين الأشخاص عبر الإنترنت.

وأردفت الوزارة تقول إن العقوبات جمدت الأصول الأمريكية للأشخاص المعنيين، وحظرت على المواطنين الأمريكيين إبرام أي أعمال تجارية معهم.