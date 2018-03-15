تسجيل الدخول

الوطن

الإدارة الأمريكية تكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات

منذ 51 دقيقة
كتب: وكالات
الإدارة الأمريكية تكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات

البيت الأبيض

أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، عن فرضها لعقوبات ضد 19 شخصية روسية، إضافة إلى خمسة كيانات بسبب تدخلهم في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في تصريح نقلته مؤسسة ماركت ووتش المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، إن العقوبات الاقتصادية ضد الشخصيات والكيانات الروسية هي جزء من الجهود الأمريكية للتصدي للهجمات الشائنة المستمرة من قبل روسيا.

وأضافت الوزارة أن كيانا واحدا، هو وكالة أبحاث الإنترنت، أنشأت حسابات لشخصيات مزيفة عبر الإنترنت لتمثل مواطنين أمريكيين، ووصلت إلى ملايين الأشخاص عبر الإنترنت.

وأردفت الوزارة تقول إن العقوبات جمدت الأصول الأمريكية للأشخاص المعنيين، وحظرت على المواطنين الأمريكيين إبرام أي أعمال تجارية معهم.

أخبار متعلقة

عاجل| البيت الأبيض: ترامب وماكرون يدينان الأسد وروسيا

عاجل| البيت الأبيض: ترامب وماكرون يدينان الأسد وروسيا
البيت الأبيض يدين حادثة تسمم العميل الروسي في لندن

البيت الأبيض يدين حادثة تسمم العميل الروسي في لندن
مصدر بـ"البيت الأبيض": ترامب يريد فريقا جديدا قبل محادثات بيونج يانج

مصدر بـ"البيت الأبيض": ترامب يريد فريقا جديدا قبل محادثات بيونج يانج
عريقات: اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة "للتباكي" واستهداف المشروع الوطني

عريقات: اجتماع البيت الأبيض بشأن غزة "للتباكي" واستهداف المشروع الوطني
ترامب يعين كبيرا للمستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض

ترامب يعين كبيرا للمستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

خالد الجندي: من قال "صوتي لن يؤثر في الانتخابات" لا وزن له يوم القيامة

خالد الجندي: من قال "صوتي لن يؤثر في الانتخابات" لا وزن له يوم القيامة

بالفيديو| حلاق يرسم وجه "محمد صلاح" على رؤوس زبائنه

بالفيديو| حلاق يرسم وجه "محمد صلاح" على رؤوس زبائنه

السبت.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق وفنادق بالغردقة للصيانة 

السبت.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق وفنادق بالغردقة للصيانة 

محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير وسائل انتقال للناخبين

محافظ البحر الأحمر يوجه بتوفير وسائل انتقال للناخبين

الأحد.. جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية

الأحد.. جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية

اختيارات الوطن

هبة تحمل زوجها المريض على ظهرها: " أبو عيالي وحتة مني ولا يمكن أسيبه"

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

«العربى» تكرم 250 أماً مثالية فى 10 محافظات

الأكثر قراءة

عاجل