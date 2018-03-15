مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع مليشيا الحوثي في صرواح

قصفت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني اليوم الخميس، مواقع مليشيا الحوثي في صرواح آخر معاقل تواجدهم غرب محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأوضح الجيش اليمني وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير أطقم مقاتلة تابعة للحوثيين أثناء تحركاتها بين مواقع خاضعة لسيطرتهم، مما أدى إلى إحراقها بالكامل.

وأشار الجيش اليمني إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمرت بدورها، عددا من مواقع تحصينات الحوثيين في ذات المنطقة، ملحقة بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ولفت الجيش اليمني إلى قيام مليشيا الحوثي بحشد المئات من طلبة المدارس إلى ريمة حميد ومناطق أخرى قريبة من صرواح للزج بهم في معارك جديدة بصرواح بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والسلاح خلال الأيام الماضية.