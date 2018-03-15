تسجيل الدخول

الوطن

في عيد بني سويف القومي.. تعرف على "ثائرها الصغير"

منذ 31 دقيقة
كتب: عمرو رجب
في عيد بني سويف القومي.. تعرف على "ثائرها الصغير"

محافظة بني سويف

طفل لم يبلغ عمره 12 عاما ابن قرية الفقاعي بمركز ببا، أحد الثائرين ضد الحملة الفرنسية على مصر، تسلل عدة مرات للاستيلاء على سلاح الحملة الفرنسية التي وصلت قرب بلدته بقرية الفقاعي بمركز ببا جنوب بني سويف يوم 16 ديسمبر 1798، وتوصيلها للمقاومة المصرية، قبل أن يتم القبض عليه في إحداها، ويحكم عليه بالإعدام قبل أن يخفف الحكم إلى 30 جلدة، لم يعترف فيها على أحد أو يكشف أسرار الثوار، ولم يصدر أي صرخة واحدة.

"الفقاعي" رصدته مؤلفات علماء الحملة الفرنسية، بأن بلدا به مثل هذا الطفل لا يمكن أن تحتل، وقال عنه الجنرال الفرنسي ديزيه "أشجع طفل رأيته".

يشار إلى أن العيد القومي لمحافظة بني سويف ياتي، إحياءً لذكرى انتفاضة أهل بني سويف ومشاركته في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، ضد الاحتلال البريطاني "آنذاك" حيث قام الثوار من أبناء بني سويف، بتعطيل السكة الحديد عند كوبري قشيشة جنوب مدينة الواسطي، وقتل أحد موظفي السكة الحديد "الإنجليزي"وبعض الجنود الإنجليز، الذين أطلقوا النيران على ثوار بني سويف مما أدى إلى تقديمهم لمحاكمة صورية عاجلة أُعدم على إثرها عدد كبير من أبناء المحافظة، حيث تقوم المحافظة سنويا بإحياء هذه الذكرى، تخليدا لتضحيات أبنائها ووقوفهم في وجه المحتل الإنجليزي لنيل الاستقلال ودحر الاحتلال.

أخبار متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف بالزعفرانة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف بالزعفرانة
محافظ بني سويف يفتتح معارض لمنتجات التعليم الفني بمناسبة العيد القومي

محافظ بني سويف يفتتح معارض لمنتجات التعليم الفني بمناسبة العيد القومي
وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في عيد بني سويف القومي

وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول في عيد بني سويف القومي
تسليم 263 عقدا لمشروعات متناهية الصغر للسيدات في بني سويف

تسليم 263 عقدا لمشروعات متناهية الصغر للسيدات في بني سويف
غدا.. بني سويف تحتفل بعيدها القومي

غدا.. بني سويف تحتفل بعيدها القومي
تسليم عقود 263 مشروع صغير على الأسر الأكثر احتياجا في بني سويف

تسليم عقود 263 مشروع صغير على الأسر الأكثر احتياجا في بني سويف

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بعد إصلاح العطل.. عودة الكهرباء لـ"الشيخ زويد" ورفح

بعد إصلاح العطل.. عودة الكهرباء لـ"الشيخ زويد" ورفح

أسماء المكرمين من أسر الشهداء باحتفالية "يوم الشهيد" في كفرالشيخ

أسماء المكرمين من أسر الشهداء باحتفالية "يوم الشهيد" في كفرالشيخ

"إكسترا نيوز": انهيار جسر مشاة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية

"إكسترا نيوز": انهيار جسر مشاة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية

برلمانية: المصريون بالخارج متحمسون للانتخابات وأتواصل معهم بـ"واتس آب"

برلمانية: المصريون بالخارج متحمسون للانتخابات وأتواصل معهم بـ"واتس آب"

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح الملصق الدعائي للدورة الرابعة

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطرح الملصق الدعائي للدورة الرابعة

اختيارات الوطن

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن انتخابات المصريين بالخارج

هبة تحمل زوجها المريض على ظهرها: " أبو عيالي وحتة مني ولا يمكن أسيبه"

فرشاة التشكيليين تحكي عن يد ترسم ويد تحارب.. "خالد مغربي" زين لوحاتهم

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

حُصْر وبطاطين من «رائد» لأسر مرضى «معهد إمبابة»: القلب ع القلب رحمة

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الكلاب أيضاً تعانى من السرطان وجمعيات تقدم العلاج والعمليات

الأكثر قراءة

عاجل