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الوطن

السلمي: التطرف والإرهاب يمثلان تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الإنسان

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
السلمي: التطرف والإرهاب يمثلان تحديا كبيرا لمنظومة حقوق الإنسان

السلمي

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن التطرف والإرهاب يمثلان تحدياً كبيراً لمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي.وقال السلمي في بيان أصدره اليوم بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يصادف 16 مارس من كل عام - إن "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب" التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية مؤخراً، أفردت محوراً كاملاً لحقوق الإنسان بما يعكس الالتزام البرلماني العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي.

وجدد "السلمي"، بهذه المناسبة، إدانته واستنكاره للتحدي السافر للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني الصامد، وجرائمها المستمرة ضد أطفال وشيوخ ونساء فلسطين.

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