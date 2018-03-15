والد الشهيد «عبدالرازق» لـ«السيسى»: لن نقول ما قاله قوم موسى «اذهب أنت وربك فقاتلا» ولكن نحن معك بذراع تبنى وذراع تحارب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة خلال الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، ووجهت والدة البطل نقيب محمود ناجى أحمد العواد، من شهداء العملية الشاملة سيناء 2018، رسالة مؤثرة إلى المصريين قائلة: «محمود بيقول لكم وبيقول للرئيس خلى بالك من مصر علشان مصر تستاهل، قال لى بحب واحدة أكثر منك يا أمى، زعلت منه وقلت له مين اللى انت بتحبها أكتر منى يا محمود، رد عليا وقال لى (مصر يا أمى أنا فداها، ادعى لى بالشهادة يا أمى)، ومحمود كان مُصر على الشهادة وهو عنده 23 سنة بس».

ووجهت والدة الشهيد حديثها للرئيس السيسى قائلة: «خلى بالك من مصر علشان خاطر محمود»، وظهر على الرئيس تأثره الشديد من كلمة أم الشهيد البطل نقيب محمود ناجى أحمد العواد.

كما كرم الرئيس السيسى اسم الشهيد البطل اللواء أركان حرب عادل رجائى إسماعيل، وتسلمت التكريم أرملته سامية زين العابدين، وقالت أرملة الشهيد: «اسمح لى يا سيادة الرئيس فارس العسكرية المصرية، لى الشرف إنى أقف النهارده عشان يكون عرسى الثانى، يوم ما استشهد جوزى كان العرس الثانى بعد زفافى الأول»، مضيفة: «سيادة الرئيس.. البطل الشهيد كان تلميذك، وكان لى الشرف إنه خدم فى الفرقة الثانية، كان دائماً يحدثنى عن حضرتك، وكان يتكتم على أسرار عمله لدرجة أنه لم يخبرنى بأنه هو اللى قبض على عادل حبارة، وأقسم لى إنه هيجيب حق 25 شهيداً».

وأضافت زوجة الشهيد: إحنا أسر الشهداء خط الدفاع الأول بعد جيشنا، كل زوجة وأم شهيد سمعت خبر استشهاد زوجها أو ابنها، إلا أنا، شفت اغتيال زوجى «لايف».

ووجهت زوجة الشهيد رسالة للشعب المصرى، قائلة: «ما تضيعوش دم الشهداء، هم قدموا أرواحهم ودماءهم حباً وكرامة للوطن، ولا تعطوا أعداء الوطن فرصة وخليكم مع بلدكم ضد الدول الأجنبية التى تنال من وحدتنا وحافظوا على بلادكم وساندوا جيشكم وشرطتكم».

كما أكد سمير رمضان، والد الشهيد أحمد سمير، أن ابنه هو أول شهيد من القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير، استشهد فى مطاردة مع البلطجية وتجار المخدرات فى أطفيح بعدما ضبط نصف طن من المخدرات والأسلحة.

زوجة الشهيد عادل رجائى توجه رسالة للشعب المصرى: «ما تضيعوش دم الشهداء هم قدموا أرواحهم ودماءهم حباً وكرامة للوطن»

وقال والد الشهيد، خلال تكريم اسم ابنه خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «أقسم بالله يا سيادة الرئيس إنى فى غاية الفرح والسرور، وإن كنت أبكى أو أمه تبكى فهذا من ألم الفراق فقط، مصر تستحق منا كل الخير»، موجهاً رسالة للخونة والأعداء، قائلاً: «لن تعرفوا اسم مصر فحرف الميم هو محمد، والصاد هو (صلى الله عليه وسلم) والراء هو رسول الله»، مضيفاً «والله فى سماه لن تسقط مصر وعلى أرضها شعب عبقرى وجيش عظيم».

واختتم والد الشهيد كلمته برسالة إلى الرئيس، أعلن فيها استقالته من وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وأن يتقبله الرئيس جندياً فى الجيش المصرى للدفاع عن أرض مصر.

كما تعهد والد الشهيد البطل جندى محمود أحمد عبدالرازق، للرئيس السيسى، بالوقوف صفاً واحداً خلف الوطن بالبناء ومحاربة الأعداء والإرهاب، قائلاً: «مش هنقول لك زى ما قال قوم سيدنا موسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)، ولكن بنتعهد لك بأن ذراع تبنى وذراعاً تحارب».

وأعرب والد الشهيد البطل جندى محمود أحمد عبدالرازق، الذى استشهد خلال العملية الشاملة سيناء 2018: «محمود كان دايماً يقول لى يا بابا لو راحت البلد دى مش هنلاقيها تانى».